Более 2000 человек и 350 домов пострадали из-за нового наводнения в Иркутской области

Новости 29.07.2019 10:10 160

Более 2000 человек и 350 домов пострадали в результате нового наводнения в Иркутской области, следует из данных регионального главка МЧС России.

«28 июля в связи с осадками и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали 6 районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. Всего 357 домов с населением 2089 человек, из них 470 детей, 455 приусадебных участков, 1 социально-значимый объект, 1 мост, 2 участка автодорог», - информирует экстренное ведомство.

В Нижнеудинске были подтоплены подвальные помещения 92 жилых домов, в том числе три многоквартирных, в которых проживает 562 человека, из них 135 детей. Жители остаются в своих домах, в переселении в пункты временного размещения не нуждаются.

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В Тулуне подтоплены 123 придворовых территорий, подвалы семи многоквартирных жилых домов с населением 1047 человек, из них 265 детей, одна котельная. В превентивных целях самостоятельно эвакуировался 41 человек, из них восемь детей.

Всего в Иркутской области по состоянию на утро 29 июля подтопленными остаются 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий, 147 жилых домов. Эвакуировано 1076 человек, из них 615 детей.

По данным синоптиков, 29 июля в южных районах Иркутской области ожидаются сильные, очень сильные, продолжительные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра, повышение уровня воды в реках.

Кроме того, в связи с тем, что на территории западных, южных и центральных районов Иркутской области прошли и продолжаются сильные, очень сильные продолжительные дожди, созданы условия для схода селей.

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Напомним, что Иркутская область пережила наводнение в конце июня, когда на регион обрушились сильные дожди. В результате разгула стихии имели место трагические случаи гибели людей.