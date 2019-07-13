Барнаульское «Динамо» одержало волевую победу в Кубке России по футболу

Новости 29.07.2019 9:35 328

В воскресенье, 28 июля, в Барнауле прошел футбольный матч между местной командой «Динамо» и клубом из Новосибирска. Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. Ранее команды уже встречались в товарищеском матче и тогда «Динамо» также оказалось сильнее – 2:0, сообщает «Алтайский спорт».

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В первом тайме произошли несколько опасных для обеих команд эпизодов, но в итоге счет не был открыт. Второй тайм также прошел в ритме контратак, но счет не изменился. Итог по итогам двух таймов - 0:0.

В конце основного времени футболисты «Динамо» забили, но гол не был засчитан из-за того, что футболист подыграл себе рукой, перед тем как занес мяч в ворота.

На 92-й минуте команда из Новосибирска все-таки забыла первый гол, открыв счет – 0:1. Спустя несколько минут барнаульцы «заработали» пенальти, который реализовал Сергей Нестеренко, сравняв счет - 1:1.

В этот момент тренер «Динамо» провел замену – выпустил на поле нападающего с новыми силами, который под конец игрового времени забил гол и вывел барнаульскую команду в 1/64 Кубка России.

Предварительно матч пройдёт 9 или 10 августа в Омске против местного «Иртыша».