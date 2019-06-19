Все, снесли. Усадьба Михайлова окончательно демонтирована (фото и видео)

Накануне в Барнауле завершился снос здания бывшей усадьбы купца Михайлова, построенной в 1906 году.
Напомним, снос 110-летнего исторического здания инициирован краевой прокуратурой, которая намерена построить на освободившейся площадке свой новый офис. Общественная организация «Гражданский патруль» обратилась в суд с требованием признать здание историческим памятником и запретить его снос. 23 мая состоялось первое судебное заседание по данному делу.
Снос возведенной в советский период надстройки бывшей купеческой усадьбы стартовал еще 20 мая. Примечательно, что проводился он с использованием тяжелой техники, хотя ранее для демонтажа дореволюционных построек применялся ручной труд.
30 мая суд вынес решение в пользу прокуратуры, лишив общественников надежды на сохранение здания. В Генеральной прокуратуре противникам разрушения старинной постройки сообщили, что демонтаж производится на законных основаниях. Просьбу его приостановить проигнорировали.
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Усадьба была исключена из списка объектов культурного наследия еще в 2006 году. В Алтайохранкультуре правозащитникам сообщили, что доказательств ценности объекта не имеется.
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Снос прокомментировал историк Даниил Дегтярев.
«Это памятник дореволюционного градостроительства - кирпичного стиля начала ХХ века. В то время городские усадьбы, особенно те, что находились на перекрестках дорог, старались строить красиво. Усадьба Михайлова была многофункциональной. Внизу размещался продовольственный магазин, а на втором этаже жила семья купца, который, кстати, во время Первой мировой войны вместе с сотрудниками магазина жертвовал средства на помощь раненым и семьям солдат. В нашем городе таких каменных купеческих домов сохранилось очень немного - усадьба Полякова на улице Гоголя и усадьба Бухалова на Интернациональной. При этом дом Михайлова был единственной угловой усадьбой, на нем сохранилась деревянная резьба. Каменная кладка и деревянная резьба - сочетание редкое. В Барнауле такого, по-моему, больше вообще не осталось».