Президента и губернатора просят решить вопрос с отставкой ректора АГМУ

Новости 29.07.2019 7:40 422

Подписи под петицией с требованием смены руководства Алтайского государственного медуниверситета продолжают собирать в сети – авторы документа намерены добиться ухода действующего руководителя вуза Игоря Салдана.

Петиция, в частности, адресована президент РФ Владимиру Путину, главе Минздрава Веронике Скворцовой, губернатору Виктору Томенко, главе министерства высшего образования и науки РФ Михаилу Котюкову.

«Пять лет назад, как ректором Алтайского Медицинского Университета назначен Игорь Петрович Салдан в университете начали происходить события, которые можно трактовать только как развал учебной и научной деятельности одного из лучших медицинских ВУЗов Сибири. Начнем с того, что из медицинского университета стали уходить, даже скорее убегать талантливые преподаватели…», - отмечают авторы петиции.

Также они подчеркивают, что из-за политики руководства вуза на улице оказались многие студенты, которых, якобы, выселили в интересах учащихся из дальнего зарубежья.

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Перечисляют составители петиции и другие негативные тенденции, которые, по их мнению, имеют место в АГМУ. Среди таковых – «показуха» вместо реальной образовательной и научной работы, непрозрачная система госзакупок и заключение сомнительных контрактов.

«Мы верим, что наш любимый АГМУ обретет достойного ректора. Так же, как и выбирать истинного лидера профсоюза, который будет защищать свой коллектив, выбравший его, но никак не ректора, должны сами студенты и преподаватели без указки и вмешательства ректората», - добавляют авторы обращения.

Отметим, что дата выборов нового ректора в алтайском медицинском университете по-прежнему не назначена.

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