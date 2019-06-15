Алтайский сенатор выступил в защиту интересов любителей спортивной рыбалки

Новости 29.07.2019 8:15 152

В Совете Федерации рассмотрели законодательную инициативу Алтайского края, направленную на сохранение действия рыболовных участков для организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне, куда включены водоемы Алтайского края.

Как отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, в Алтайском крае необходимо распространить действие закона на Западно-Сибирский бассейн и сохранить в крае участки, переданные для организации любительского и спортивного рыболовства.

Белоусов напомнил, что в соответствии с действующим законодательством такие участки будут действовать с 2021 года только в четыре рыбохозяйственных бассейнах: Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском, и только для добычи ценных видов водных биоресурсов.

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Вместе с тем, на водоемах Алтайского края, переданных для организации любительского и спортивного рыболовства в настоящее время регулярно проводятся работы по зарыблению, в том числе и ценным видом – судаком, предпринимаются попытки разведения и отдельных видов осетровых.

Кроме того, отдельные водные объекты Алтайского края приравниваются к водоемам европейского уровня и могут использоваться для проведения соревнований включая международные. Такие водоемы играют важную роль в развитии рекреационного туризма, организации культурного любительского рыболовства и спортивного рыболовства.

"Сохранение водоемов будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в сфере рыболовного туризма, как одной из составляющей части туристического направления, важного для экономики края. Сегодня предприниматели готовы проводить зарыбление водоемов, благоустраивать берега, а также строить базы отдыха для организации платной рыбалки, но в связи с невозможностью узаконить данный вид предпринимательской деятельности, пока остерегаются инвестировать деньги в такие проекты", - сообщил парламентарий.

Позицию сенатора поддержал профильный комитет и рекомендовал продолжить работу по согласованию концепции инициативы с другими регионами этого рыбохозяйственного бассейна.