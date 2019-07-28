Виктор Томенко поручил найти виноватых в ситуации с гибелью ребенка в Бийске

Новости 29.07.2019 8:45 160

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в Бийск уполномоченного по правам ребенка в регионе Ольгу Казанцеву. Это было сделано после того, как в СМИ появилась информация об обнаружении тела 11-месячной девочки.

Детский омбудсмен уже выехала в Бийск, где ей предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

Глава региона рекомендовал ей оценить ответственность социальной службы и выяснить наличие профилактических работ с матерью ребенка. Ее личность уже установили.

Напомним, что утром, 28 июля, в одном из подъездов жилого дома в Бийске был обнаружен полиэтиленовый пакет с трупом 11-месячной девочки. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего».