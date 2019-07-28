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Виктор Томенко поручил найти виноватых в ситуации с гибелью ребенка в Бийске

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в Бийск уполномоченного по правам ребенка в регионе Ольгу Казанцеву. Это было сделано после того, как в СМИ появилась информация об обнаружении тела 11-месячной девочки.

Детский омбудсмен уже выехала в Бийск, где ей предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. 

Глава региона рекомендовал ей оценить ответственность социальной службы и выяснить наличие профилактических работ с матерью ребенка. Ее личность уже установили. 

Напомним, что утром, 28 июля, в одном из подъездов жилого дома в Бийске был обнаружен полиэтиленовый пакет с трупом 11-месячной девочки. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Тело мертвой девочки в пакете нашли в Бийске

Тело мертвой девочки в пакете нашли в Бийске

Новости

На месте происшествия работают криминалисты

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Известия