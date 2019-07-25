Зрелищная эстафета: сильнейшие биатлонисты России соревновались в Барнауле

Новости 29.07.2019 14:45 100

С 25 по 28 июля в Алтайском крае проходил летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов. В столицу региона съехались участники из 13 субъектов РФ.

Это уже восьмой раз, как престижные соревнования по решению Союза биатлонистов России проводятся в Барнауле. Сюда приехали спортсмены, которые неоднократно добивались высочайших результатов на всероссийском и мировом уровне.

Количество участников в летнем биатлоне в этом году увеличилось, всего – 68 человек. Это представители из 14 городов России. На протяжении нескольких дней ветераны из разных уголков страны соревновались в трёх дисциплинах: спринт, эстафета, индивидуальная гонка.

Ветераны-биатлонисты из 16 городов России будут бороться за победу в Барнауле Новости 25.07.2019 16:35 В этом году летние соревнования пройдут в восьмой раз 498

27 июля все желающие смогли увидеть самую зрелищную часть турнира – эстафету. За ее проведением гости мероприятия смогли наблюдать на трибунах биатлонного комплекса АУОР: ул. Власихинская, 69 Ф.

Сборная Алтайского края заняла почетное второе место на этом этапе соревнований. Как рассказал журналистам представитель оргкомитета Андрей Угаров, уровень участников соревнований в этом году как всегда высокий, борьба была очень напряженной.

«Наши вечные соперники томичи оказались сильнее, они одержали победу в эстафете. Третье место заняли спортсмены из Новосибирска. В соревнованиях участвовало четыре женщины. Согласно протоколу, одна из представительниц женского пола заняла в команде Гудвил №1 восьмое место», - прокомментировал Угаров.

По его словам, в зимних соревнованиях по биатлону участвуют больше спортсменов. Особенность летнего биатлона заключается в том, что участники передвигаются на роллерах.

«В нашем регионе всегда с радостью принимают гостей, Алтайская земля всегда славилась своей доброжелательностью, спортсменам нравится эта комфортная и благоприятная атмосфера», - отметил Угаров.

Спонсором чемпионата традиционно стал Барнаульский пивоваренный завод. Предприятие обеспечило призовой фонд спортивного мероприятия, который составил в этом году порядка полумиллиона рублей.

Эстафета