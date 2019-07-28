Алтайский фотограф о пожарах: «Сибирь брошена и предана»

Новости 28.07.2019 19:35 67

Алтайский фотограф из Белокурихи Виталий Джазатор резко раскритиковал действия властей в ситуации с пожарами в Сибири. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Неделю над Алтаем висит смог от горящей земли Сибири. У нас запаха нет, так как в воздухе микроскопические частицы золы, они не пахнут, просто забивают лёгкие. Кто-то умрёт, кто-то заболеет, кто-то выживет. Сибирь брошена, предана», - пишет Виталий Джазатор

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Он не верит, что таким образом кто-то пытается скрыть следы вырубок. Ссылаясь на многочисленные снимки космического мониторинга, он сделал вывод, что огонь бушует далеко от мест заготовок. Большая часть охваченных огнем территорий — безлюдные места. В некоторых когда-то жили люди.

«МЧС отказывается тушить, а чем тушить? Годная техника заменена на «крузаки», «лексусы» и яхты, - негодует фотограф. - Парк самолетов уничтожен, вместо них закуплены вертолеты «Робинсон» удобные для охоты и заброски на рыбалку. Рядовые пожарные заявляют об отсутствии и нехватки квалифицированного руководства, техники. Лесные дороги давно заброшены и заросли, нет подходов к своей земле».

Напомним, лесные пожары бушуют в Красноярском крае, Иркутской области, Республики Саха (Якутия). Площадь превысила уже 2,5 млн га. Дым о пожаров затянул небо над всей Сибирью. В Алтайском крае вчера, 27 июля, сменилось направление ветра и смог рассеялся, но режим черного неба продолжит действовать до середины дня, 29 июля.