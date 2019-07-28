Эксперт: ЦБ может снизить ключевую ставку до 7% уже осенью

Центробанк вернул ключевую ставку на уровень 7,25%, хотя еще в июне понижал ее до 7,5%. Следующую корректировку планировали на осень, но уже в конце июля совет директоров собрался вновь и снизил этот показатель еще на 25 базисных пунктов.
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Сейчас ставка 7,25% - минимальное значение с 2015 года, хотя этот показатель уже достигался в марте 2018 года. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, существенное влияние движения ключевой ставки в России во втором полугодии окажут действия других центробанков, пишет «Континент Сибирь».
В первую очередь, эксперт отмечает ФРС США и Европейский ЦБ. Если американцы снизят в июле ставку на 0,5%, это «станет сигналом к переходу в фазу агрессивной монетарной мягкости». Тогда ЦБ РФ может понизить ставку до 7% уже осенью.
В сентябре Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% годовых.
Это станет возможным, если не разгонится инфляция или не произойдет внезапного ослабления рубля. Последний раз ключевая ставка была на отметке в 7% еще в докризисный период — весной 2014 года. В этом году будет еще два заседания Центробанка по ставке — осенью и перед Новым годом.