Началась эвакуация жителей Тулуна из-за угрозы наводнения

Новости 28.07.2019 18:30 81

В городе Тулуне Иркутской области началась эвакуация населения из-за угрозы новой волны дождевого паводка.

«Силами МЧС России, полиции, администрации муниципальных образований организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области. - Для оказания помощи при эвакуации в Тулунский район из города Братска направлен вертолёт Ми-8 МЧС России».

Пункт временного размещения эвакуированных разместили на базе детсада «Теремок», на лыжной базе «Снежинка» и в спортзале на улице Сигаева. МЧС призывает граждан, оставшихся в зоне паводка, немедленно покинуть свои дома и не отказываться от эвакуации, взяв с собой документы, лекарства и теплые вещи.

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По прогнозам синоптиков, река Ия в Тулуне к вечеру поднимется выше критических значений. Вчера там выпала месячная норма осадков — 104 мм. Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Зафиксировано 25 погибших и семь пропавших без вести. Вода затопила 11 000 жилых домов и участков. В области действует режим ЧС.