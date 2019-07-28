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Бывший арендатор ФНПЦ «Алтай» взыскивает с завода 184 млн рублей

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Бийская компания ООО «Регион» направила в Арбитражный суд Алтайского края заявление о взыскании с бывшего арендодателя — «Федерального научно-производственного центра «Алтай». Истец требует возместить ему 184,6 млн рублей убытков и необоснованного обогащения, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

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Ответчик ходатайствовал о выделении в отдельное производство требований «Региона» о взыскании 116 млн рублей. Сумма фигурирует в качестве необоснованного обогащения. Требование о возмещении убытков на 68,5 млн рублей суд продолжит рассматривать в рамках изначально открытого дела. Ближайшие заседания по каждому из производств состоится 19 августа.

Напомним, недавно в Бийске прошло очередное заседание о растрате средств ФНПЦ «Алтай». Ущерб оценивают в 100 млн рублей. Одним из обвиняемых значится экс-гендиректор ФНПЦ Александр Жарков, ушедший из жизни в 2016 году. Двое его коллег — депутат АКЗС Ирина Теплова, директор научно-производственного концерна «Алтай», возглавлявшая при Александре Жаркове администрацию предприятия и Андрей Литвинов — первый заместитель гендиректора, главный конструктор и зять Александра Жаркова — проходят обвиняемыми в пособничестве.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: yandex.ru/maps