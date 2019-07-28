Кандидат в мэры Новосибирска заявил, что ему угрожают

Новости 28.07.2019 17:20 75

Бывший вице-губернатор Новосибирской области, кандидат в мэры города от партии «Справедливая Россия» Виктор Козодой готовит заявления во все правоохранительные органы. Он уверяет, что ему угрожают, сообщил политик на своей странице в соцсетях. Козодой заявляет, что ему поступали сообщения с номера новосибирского бизнесмена Дмитрия Терешкова.

17 кандидатов допущены до выборов мэра Новосибирска Новости 27.07.2019 9:10 Из них 16 партийных кандидатов и один самовыдвиженец 262

Среди угроз он отметил такие фразы как: «не сойдет с рук», «доведет до конца».

«Данную угрозу со стороны Терешкова я увязываю исключительно с моей политической и общественной деятельностью», - отметил Козодой. - Рассматриваю это как попытку давления на меня , как кандидата в мэры Новосибирска. Считаю подобные действия со стороны Д.М. Терешкова недопустимыми и в понедельник я подам официальное заявление о поступившей угрозе в ФСБ, МВД, СК, прокуратуру».

Напомним, бороться за кресло мэра Новосибирска будут 17 кандидатов. Горизбирком завершил процедуру регистрации выдвиженцев на место главы крупнейшего муниципалитета страны. В их числе — Виктор Козодой.