Красноярский депутат требует наказать чиновников из-за лесных пожаров

Новости 28.07.2019 16:41 182

Иван Серебряков, руководитель фракции «Патриоты России» в Законодательном собрании Красноярского края, потребовал созвать внеочередную сессию. Причина — лесные пожары в Восточной Сибири. Он хочет привлечь к ответственности красноярских чиновников. Он обратился к спикеру краевого парламента Дмитрию Свиридову.

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«Требую обязать краевое правительство ввести на территории Красноярского края чрезвычайную ситуацию для скорейшего решения этой масштабной проблемы», - написал депутат на своих страницах в соцсетях.

Также он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину. Он просит его провести расследование и привлечь к ответственности чиновников, которые «неэффективной организацией пожаротушения нанесли природе, бюджету и экологии огромный вред».

Напомним, лесные пожары бушуют в Красноярском крае, Иркутской области, Республики Саха (Якутия). Площадь превысила уже 2,5 млн га. Дым о пожаров затянул небо над всей Сибирью. В Алтайском крае вчера, 27 июля, сменилось направление ветра и смог рассеялся.