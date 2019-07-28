Тело мертвой девочки в пакете нашли в Бийске

Новости 28.07.2019 16:10 83

В воскресенье утром, 28 июля, в одном из подъездов многоэтажки в Бийске нашли тело 11-месячной девочки. Оно было завернуто в полиэтиленовый мешок. СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. Признаки преступления указывают на п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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На месте происшествия работают криминалисты. Личность девочки уже установили, ее мать ищут. Предстоит изучить все обстоятельства дела, выяснить причину смерти ребенка. Расследование продолжается.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял дело на контроль. По его поручению в Бийск выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева. Ей предстоит определить, проводили ли социальные службы профилактическую работу с семьей.