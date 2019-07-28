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Тело мертвой девочки в пакете нашли в Бийске

Новости
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В воскресенье утром, 28 июля, в одном из подъездов многоэтажки в Бийске нашли тело 11-месячной девочки. Оно было завернуто в полиэтиленовый мешок. СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. Признаки преступления указывают на п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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Точная информация будет опубликована после проведения экспертизы

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На месте происшествия работают криминалисты. Личность девочки уже установили, ее мать ищут. Предстоит изучить все обстоятельства дела, выяснить причину смерти ребенка. Расследование продолжается.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял дело на контроль. По его поручению в Бийск выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева. Ей предстоит определить, проводили ли социальные службы профилактическую работу с семьей.

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Местонахождение трупа оцеплено

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com