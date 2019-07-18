Сенаторы предложили разрешить россиянам голосовать с 16 лет

Новости 28.07.2019 15:40 107

В Совете Федерации задумались о вовлечении молодых граждан России в политическую жизнь. Сенатор Елена Афанасьева предложила снизить возрастной порог голосования на выборах с 18 до 16 лет. Член верхней палаты парламента полагает, что тогда молодежь сможет почувствовать, насколько важен каждый голос для государства.

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Афанасьева отметила, что паспорт в России выдают с 14 лет, в брак можно вступить с 16 лет (при определенных условиях). При подростки в возрасте 14-18 лет не могут официально участвовать в политической жизни страны. Такая мера, по мнению сенатора, также может помочь победить политическую безграмотность среди молодых людей.

Напомним, согласно законодательству, гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией, ФЗ, законами регионов, — быть избранным в органы госвласти и органы местного самоуправления.