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Женщина и ребенок погибли упав в реку на Алтае

Новости
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В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло смертельное ДТП. Автомобиль УАЗ-31512 упал в реку неподалеку от села Джазатор. Как сообщает региональное ГУ МВД, в машине находились женщины и дети. Погибли 35-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, 14-летний парень и 21-летняя девочка попали в больницу. Еще одну девочку, восьми лет, до сих пор не нашли.

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За рулем был трезвый мужчина 1998 года рождения, но без водительских прав. О его состоянии пока не сообщают. Он не справился с управлением при движении по грунтовой дороге. В результате автомобиль опрокинулся и рухнул в реку.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com