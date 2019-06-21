Фоторепортаж: как прошло закрытие Шукшинского кинофестиваля на Алтае

Новости 28.07.2019 13:50 116

В Алтайском крае завершился ХХI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Он проходил с 23 по 27 июля. В его программу вошли основной конкурс (полнометражное игровое кино), конкурс короткометражного игрового кино, внеконкурсные показы, презентации кинопроектов и мастер-классы, творческие встречи гостей и авторов со зрителями.

Традиционно на горе Пикет наградили победителей кинофестиваля. В 2019 году зрители увидели десять полнометражных фильмов и 15 короткометражек. Главный приз получила картина «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой. Лучшим сценарием признали фильм «Лорик», режиссер-сценарист Алексей Злобин, сценарист Микаэл Погосян.

Дипломы «За лучшую мужскую роль» присудили актерам Олегу Гусейнову и Рустаму Муратову (фильм «Глубокие реки»). Награда «За лучшую женскую роль» досталась Ирина Купченко (фильм «Последнее испытание»). Лучшей операторской работой признали съемки Алишера Хамидходжаева в кинофильме «Война Анны».

Специальный диплом жюри — «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной. Спецприз губернатора Алтайского края по девизу фестиваля «Нравственность есть Правда» достался картине «Последнее испытание» режиссера Алексея Петрухина.

Среди короткометражек победил фильм «Изгородь» (режиссер Михаил Кулунаков). Остальные дипломы кинофестиваля программы короткометражного кино:

«За лучший актерский ансамбль» - «Родные люди», режиссер Олег Витвицки;

«За лучший сценарий» - «Точка бифуркации», режиссер Леонид Гардаш, сценарист Марина Сочинская;

«За яркое художественное воплощение» - «Топливо», режиссер Михаил Архипов;

«За самое честное кино» - «Комбоусилитель», режиссер Ярослав Иконников;

«За самое трогательное кино» - «В раю делать нечего», режиссер Павел Пантин.