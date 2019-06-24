Сознательный бийчанин нашел портмоне и отнес его в полицию

Новости 28.07.2019 12:50 129

Житель Бийска Эдуард Кириянов нашел кошелек с деньгами, но не стал забирать их себе, а решил найти владельца. Это случилось еще в конце июня.

Мужчина ехал на своем авто, как вдруг заметил на дороге портмоне с разлетевшимися деньгами и карточками. Он собрал все это в кошелек и повез его в полицию.

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Стражи правопорядка приняли заявление у гражданина с описью имущества. Там была 21 000 рублей. Вскоре они нашли владельца потерянной вещи.

Как передает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, кошелек вернули законному владельцу. Эдуарда Кириянова наградили благодарственным письмом за гражданскую сознательность и высокие моральные качества.