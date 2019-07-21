Барнаулец обнаружил свалку мусора в березовой роще

Новости 28.07.2019 11:45 124

Житель Барнаула решил прогуляться по березовой роще на Солнечной поляне. Зайдя туда, он ужаснулся от увиденного: шприцы, бутылки, строительный мусор, пластик. По словам мужчины, в этот момент ему попался человек, который никого не стесняясь выбрасывал строительный мусор из тачки в кусты.

Горожанин снял видео этого процесса. Попытки поговорить с нарушителем ни к чему не привели. Он игнорировал все вопросы и молча ретировался. Также неравнодушный барнаулец заметил столик и лавочку. Но и там было много хлама. «Видимо, здесь обитают свиньи», - сделал вывод автор видео.

«У меня возник вопрос, в первую очередь, к людям отдыхающим там, а во-вторых и к другим заодно: неужели вам самим там приятно находится? Разве трудно за собой убрать, вы же сами там отдыхаете? Что за свинство?», - пишет он в паблике «Барнаул22».

В завершении барнаулец резюмирует, что еще десять лет ситуация с уборкой мусора была лучше. По его мнению, загрязнение зеленых уголков краевой столицы характерно не только для Солнечной поляны, но и для всего города.