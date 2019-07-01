Тулун и Нижнеудинск Иркусткой области снова затопило

Новости 28.07.2019 10:50 171

В городе Тулун Иркутской области 27 июля выпала месячная норма осадков — 104 мм. Здесь вновь фиксируют подтопление домов. Похожая ситуация в Нижнеудинске.

«Из-за сильных и продолжительных дождей вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне», - сказано в сообщении региональных властей.

В правительстве Иркутской области прошло совещание под руководством губернатора Сергея Левченко. Подъем воды также зафиксировали на реке Большая Белая в районе села Инга Черемховского района. Улицы Ангарска тоже подтопило после дождей. Ранее МЧС предупреждали о риске подъема воды в реках Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса.

Паводок в Иркутской области: все, что нужно знать Новости 01.07.2019 12:15 Выплаты пострадавшим уже идут 575

Напомним, паводок беспокоил жителей Иркутской области еще с мая, но к по-настоящему ситуация обострилась в конце июня. Все началось с ливневых дождей в пяти районах Иркутской области, которые привели к резкому повышению уровня воды. Из берегов вышли левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

В ночь на 30 июня спецрейсом в Иркутскую область прилетел президент России Владимир Путин. Глава страны поручил региональному руководству взять под контроль процедуру компенсационных выплат пострадавшим. По данным местного минздрава, несколько сотен жителей области пострадали и пять человек погибли.