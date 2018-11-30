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День Военно-морского флота отмечают в Барнауле

Новости
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В Алтайском крае, в воскресенье 28 июля, отмечают День Военно-морского флота. Наиболее масштабные мероприятия пройдут в Барнауле. Так в парке «Изумрудный» состоится праздник для военнослужащих этих войск, членов их семей, рабочих и служащих флотских учреждений и предприятий, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил. Организаторы — барнаульское горотделение Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ.

«Барнаул» пойдет в утиль

«Барнаул» пойдет в утиль

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Как сообщает пресс-центра барнаульской мэрии, ветераны ВМФ соберутся в 10:00 на площади Октября, возле Молодежного театра Алтая. Оттуда участники колонной пойдут по тротуару проспекта Калинина, по аллее на улицу .Профинтерна через Комсомольский проспект до места праздника в парке.

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Открытие праздника намечено на 11:00. В «Изумрудном» поднимут военно-морской флаг, перед присутствующими выступят чиновники, общественники и ветераны. В завершении участники возложат венки к памятному камню.

Автор: Политсиб.ру