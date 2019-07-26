Новую объездную дорогу построят в Кузбассе, чтобы разгрузить трассу на Новосибирск

Новости 27.07.2019 18:15 843

Новую дорогу планируют построить в Кузбассе, чтобы разгрузить транспортный поток в направлении Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, накануне губернатор Сергей Цивилев обсудил этот вопрос с главой Ленинск-Кузнецкого городского округа Константином Тихоновым.

По словам руководителя региона, в настоящее время дано поручение начать разработку объездной дороги вокруг Ленинска-Кузнецкого.

«Это решит проблему движения большого потока транспорта по направлению Новосибирска», - отметил Цивилев.