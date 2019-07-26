Новую дорогу планируют построить в Кузбассе, чтобы разгрузить транспортный поток в направлении Новосибирска.
Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, накануне губернатор Сергей Цивилев обсудил этот вопрос с главой Ленинск-Кузнецкого городского округа Константином Тихоновым.
По словам руководителя региона, в настоящее время дано поручение начать разработку объездной дороги вокруг Ленинска-Кузнецкого.
«Это решит проблему движения большого потока транспорта по направлению Новосибирска», - отметил Цивилев.
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