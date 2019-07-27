Наводнение в Иркутской области может повториться: уровень рек растет

Новости 27.07.2019 17:05 1158

Резкий подъем уровня рек ожидается в Иркутской области, которая совсем недавно пережила наводнение.

«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля в результате сильных дождей на реках Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса отмечается повышение уровня воды на 80-140 сантиметров. 27-28 июля ожидается повышение уровней воды на реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 240-290 сантиметров при критической отметке в 320 сантиметров, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 240-290 сантиметров при критической отметке в 470 сантиметров, на реке Белой в районе поселка Мишелевка до отметок 540-590 сантиметров при критической – 680 сантиметров, на реке Ие в районе города Тулуна до отметок 570-620 сантиметров при критике в 700 сантиметров», - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

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В этой связи в регионе проведена проверка готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил. Спасательное ведомство призывает граждан принять необходимые меры предосторожности.

Напомним, что Иркутская область пережила наводнение в конце июня, когда на регион обрушились сильные дожди. В результате разгула стихии имели место трагические случаи гибели людей.