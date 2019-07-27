Эксперт рассказал, угрожают ли сибирские лесные пожары Алтайскому краю

Новости 27.07.2019 16:10 1508

Пожары, бушующие в тайге Красноярского края и Иркутской области, не угрожают Алтаю, но сказываются на работе лесоохраны, рассказал заместитель начальника регионального управления лесами Андрей Стрелковский.

Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, в данный момент дым от природных пожаров, зависящий в воздухе Алтайского края и других регионов, действительно доставляет неудобства каждому гражданину - жители отмечают перебои с артериальным давлением, дыханием, сердечным ритмом.

При этом министерстве уверяют - проблема носит ситуативный характер и исчезнет сама собой со сменой метеоусловий.

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При этом Андрей Стрелковский отметил, что дымка также негативно сказывается на работе краевой лесоохраны.

«У нас на территории Алтайского края находится 157 пожарно-наблюдательных вышек. Сегодня, из-за дымки - результата пожаров в Красноярском крае, видимость достигает 600-900 м. В благоприятные дни пожарные наблюдатели могут видеть на 10-15 км. Поэтому приходится часто пользоваться вертолетами Robinson для мониторинга лесного фонда на предмет пожаров. А это очень затратно», - подчеркнул он.

Что же касается того, могут ли пожары из соседних регионов перекинуться на Алтай, то по этому поводу эксперт однозначно заметил, что это исключено.

«Пожары, бушующие на территории Красноярского края, имеют массу природных препятствий – болота, реки, озера. Большое задымление связано с тем, что пожар упирается в болото и при горении торфа выделяется много дыма. Несмотря на это, огонь не может перекинуться на Алтайский край. Это исключено», - заявил Стрелковский.