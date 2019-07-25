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Плохая видимость не позволила вовремя приземлиться в Барнауле самолету из Москвы

Новости
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Авиарейс из Москвы не смог вовремя приземлиться в Барнауле из-за плохой видимости, обусловленной сложными метеоусловиями.

Самолет авиакомпании S7 не сумел приземлиться в краевой столице в намеченное время - 06:55 - и был вынужден отправиться в Новосибирск. В итоге рейс 217 в Барнаул все же прибыл, но лишь в 10:45.

Напомним, что на текущей неделе плохая видимость уже вносила коррективы в расписание полетов в Барнауле. Из-за плотной дымки 23 июля в Барнауле не смог вовремя приземлиться еще один самолет. Он также был отправлен в Новосибирск.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: sibnovosti.ru