Плохая видимость не позволила вовремя приземлиться в Барнауле самолету из Москвы

Новости 27.07.2019 15:05 281

Авиарейс из Москвы не смог вовремя приземлиться в Барнауле из-за плохой видимости, обусловленной сложными метеоусловиями.

Самолет авиакомпании S7 не сумел приземлиться в краевой столице в намеченное время - 06:55 - и был вынужден отправиться в Новосибирск. В итоге рейс 217 в Барнаул все же прибыл, но лишь в 10:45.

Напомним, что на текущей неделе плохая видимость уже вносила коррективы в расписание полетов в Барнауле. Из-за плотной дымки 23 июля в Барнауле не смог вовремя приземлиться еще один самолет. Он также был отправлен в Новосибирск.