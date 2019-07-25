Лесным ведомствам в Сибири поручили увеличить силы для борьбы с пожарами

Новости 27.07.2019 14:15 266

Поручение по наращиванию сил для ликвидации лесных пожаров дал лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области Федеральный штаб, координирующий деятельность по борьбе с огненной стихией.

«Лесопожарная обстановка в регионах осложнена действием крупных лесных пожаров на труднодоступных и удаленных территориях Крайнего Севера и в районах, приравненных к Крайнему Северу. Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды. Федеральный штаб поручил региональным лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области обеспечить оперативное наращивание сил и средств на ликвидацию лесных пожаров в соответствии с ранее утвержденными региональными сводными планами по тушению пожаров и привлечением межрегиональных лесопожарных сил», - говорится в сообщении Рослесхоза.

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Также дано поручение уточнить площадь лесных пожаров в зонах контроля и передать эти сведения в региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в данный момент из-за масштабных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области в соседних сибирских регионах установилась дымка. В ряде городов СФО введен режим «черного неба».