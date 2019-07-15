Прах ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына, найденный в реке Чумыш жителем Тальменки, будет захоронен на аллее Славы в Заринске, сообщает «Тальменская жизнь».
Издание уточняет, что окончательно решить вопрос по погребению удалось после получения от его родственников соответствующего разрешения.
Выяснилось, что прах принадлежит участнику ВОВ Евгению Доильницыну
Напомним, урну с прахом участника Великой Отечественной войны нашли отдыхающие на дне реки Чумыш. Активисты, подключившиеся к разбирательству в ситуации, выяснили, что по завещанию самого Евгения Доильницына, его прах родственники должны были развеять в селе Сорокино Заринского района (ныне территория Заринска).
Но этого почему-то не было сделано, и в итоге сын ветерана просто бросил урну с прахом в реку. В итоге в емкость попала вода, а прах зацементировался. Поэтому и было принято решение о погребении праха на аллее Славы с воинскими почестями.
Сейчас урна с прахом находится в отделении полиции в Тальменском районе