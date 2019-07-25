Рэпер Баста призвал власти заняться тушением лесных пожаров в Сибири

Новости 27.07.2019 13:10 385

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под творческим псевдонимом Баста, записал видеообращение к властям с призывом взяться за борьбу с лесными пожарами в Сибири.

«В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации», - сказал музыкант.

Он также добавил: «Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти».

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Напомним, что площадь лесных пожаров в Сибири уже превышает 1,5 млн га – тайга полыхает в Красноярском крае и Иркутской области. Дымка от пожаров накрыла соседние регионы.

Многие граждане выступают за введение в СФО режима чрезвычайной ситуации.