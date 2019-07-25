Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под творческим псевдонимом Баста, записал видеообращение к властям с призывом взяться за борьбу с лесными пожарами в Сибири.
«В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации», - сказал музыкант.
Он также добавил: «Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти».
Вопрос лесных пожаров уже выходит за рамки исключительно экологической и общественной проблемы
Напомним, что площадь лесных пожаров в Сибири уже превышает 1,5 млн га – тайга полыхает в Красноярском крае и Иркутской области. Дымка от пожаров накрыла соседние регионы.
Многие граждане выступают за введение в СФО режима чрезвычайной ситуации.
Данная мера, по мнению граждан, позволит направить дополнительные силы на борьбу со стихией