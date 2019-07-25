Кроны деревьев поливают в Барнауле, чтобы было легче дышать

Новости 27.07.2019 12:40 290

Кроны деревьев и кустарников поливают в Барнауле, чтобы горожанам было легче дышать в условиях смога от лесных пожаров в соседних регионах Сибири.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, мероприятия проводятся в связи с высокой загазованностью воздуха и отсутствием осадков.

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«Поливальные машины проводят работу по мытью крон деревьев на центральных улицах и проспектах города. В обычных метеоусловиях осевшая на листьях пыль, периодически смывается дождем, сдувается ветром. Но из-за неблагоприятной атмосферной обстановки негативное воздействие агрессивной среды усиливается. Сохранить деревья в городе и сберечь их полезные свойства помогают эффективные и своевременные методы ухода: это обязательный периодический полив и обмыв кроны, применение средств, улучшающих почву и повышающих устойчивость растений», - отметила агроном МУП «Горзеленхоз» Людмила Белоусова.

В мэрии подчеркивают, что в результате проведения профилактических мероприятий воздух будет лучше насыщаться кислородом, станет легче дышать.

Напомним, что в настоящее время в Барнауле наблюдается дымка от лесных пожаров, бушующих в Красноярском крае и Иркутской области.