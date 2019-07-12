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«Скрывать нечего»: полный список кандидатов в главы Горного Алтая объявят 30 июля

Новости
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Полный список кандидатов на пост главы Республики Алтай станет известен 30 июля, заявил глава регионального избиркома Дмитрий Степанов.

По его словам, данные о том, что в Республике Алтай «муниципальный фильтр» преодолели пять кандидатов, распространенная в некоторых федеральных СМИ, не соответствуют действительности.

Степанов подчеркнул, что подписи в свою поддержку для регистрации сдали пять человек, но регистрацию в качестве кандидатов получили только двое из них – Виктор Ромашкин (КПРФ) и Дмитрий Софронов (ЛДПР).

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Что касается подписей, которые подали в избирком временно исполняющий обязанности главы региона Олег Хорохордин («Единая Россия»), Леонид Ефимов («Справедливая Россия») и Александр Чеконов (Российская экологическая партия «Зелёные»), то их проверяет специальная рабочая группа.

«Во вторник, 30 июля, состоится заседание Избирательной комиссии Республики Алтай, на которой и будет принято решение о регистрации или об отказе в регистрации. Заседание будет открытым, нам скрывать нечего», — цитирует Дмитрия Степанова НГА.

Выборы главы региона состоятся 8 сентября в Единый день голосования. Параллельно с выборами республиканского руководителя состоятся выборы регионального парламента.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai_rep.izbirkom.ru