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Серьезный пожар произошел на складе Алтайского шинного комбината

Новости
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Пожар произошел на складе хранения резиновой крошки Алтайского шинного комбината утром в субботу, 27 июля, сообщили в региональном главке МЧС.

В экстренном ведомстве отмечают, что сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 06:44.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из бетонного здания идет густой черный дым, горит поддон с резиновой крошкой. Спасатели оперативно провели проверку помещений на наличие людей, работали пять звеньев газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды к месту работ проложены магистральные линии», - уточняют в МЧС.

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Всего к тушению было привлечено 64 человека и 19 единиц техники. Возгорание было локализовано в 07:51, а ликвидировано в 08:14.

В результате ЧП никто н пострадал. Площадь пожара составила около 70 квадратных метров.

Представитель ГУ МЧС по региону в разговоре с «Политсибру» отметил, что на месте инцидента работают дознаватели. Пока причина случившегося не называется, выясняются все обстоятельства.

Напомним, что пожары на Алтайском шинном комбинате – не редкость. Огнеборцы уже неоднократно тушили возгорания на данном предприятии.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: 22.mchs.gov.ru