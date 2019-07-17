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Барнаульские эсеры ведут борьбу за спасение детского сада №249

Новости
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Родители воспитанников детского сада №249 «Теремок» в Барнауле бьют тревогу – дошкольное учреждение находится в ужасном состоянии. Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Справедливой России», одна из горожанок Наталья Черепанова обратилась за помощью к депутату Барнаульской городской думы Алексею Якунину. Женщина просит оказать содействие в скорейшем ремонте и благоустройстве детсада.

«Краска и штукатурка на стенах обваливается, снаружи огромные дыры в фасаде», – подчеркивает Наталья. По ее словам, проблемы начинаются со входа на территорию учреждения, где детей встречают ржавые ворота.

«Сама территория залита асфальтом, но, кажется, что его несколько лет не меняли: от него остались лишь островки, об которые ребенок может запнуться», – также отмечает женщина.

После того, как фото неприглядного вида детского сада были опубликованы в сети, начался косметический ремонт фасада силами сотрудников учреждения, но этого недостаточно.

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Горожанка просит помочь в сложившейся ситуации и ускорить процесс благоустройства детского сада.

Депутат Алексей Якунин побывал на месте и удостоверился в том, что факты, изложенные в обращении, соответствуют действительности. После этого он обратился с официальными запросами к главе краевого центра, председателю комитета по образованию, начальнику управления единого заказчика в сфере капитального строительства и прокурору города.

Народный избранник обращает внимание на то, что нахождение детей в этом дошкольном учреждении небезопасно. Он также просит пояснить, по каким причинам дошкольное учреждение не попадало в план закупок по капитальному ремонту, и предоставить информацию о планируемых ремонтных работах в детсаду. Ну а к прокурору особое пожелание – принять меры прокурорского реагирования.

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По словам Алексея Якунина, 25 июля на волне общественного резонанса исполняющая обязанности заведующей детским садом встретилась с родителями и выразила надежду, что детсад будет включен в муниципальную программу капитального ремонта на 2020-2021 годы.

"Наша же задача – добиться проведения внеочередного ремонта, и как можно скорее", – резюмировал депутат.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai.spravedlivo.ru