Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Новости 27.07.2019 9:35 460

Массовая гибель пчел зарегистрирована на территории Томской области, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«Управление Россельхознадзора по Томской области выражает обеспокоенность поступающими обращениями пчеловодов Зырянского, Томского, Шегарского и других районов о массовой гибели пчел. Аналогичная ситуация прослеживается и в других регионах России: Республике Татарстан, Орловской области, Алтайском крае, Удмуртии, республике Марий Эл и др. Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более, ни для кого ни секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней», - говорится в сообщении ведомства.

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В Россельхознадзоре добавляют, что сегодня в стране нет действующей государственной структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимикатов.

«В самом деле, ранее на территории Томской области выявлялись многочисленные факты нарушения требований хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Особую настороженность вызывала химическая продукция для обработки урожая из Китая, заброшенные склады с подобного рода отходами. Отмечаем, что при несоблюдении регламента применения пестицидов существует реальная опасность нанесения вреда человеку, окружающей природной среде, животному и растительному миру», - также подчеркивают в надзорном органе.

Как ранее сообщал «Политсибру», в начале июля массовая гибель пчел была зафиксирована в Алтайском крае.