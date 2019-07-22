17 кандидатов допущены до выборов мэра Новосибирска

Новости 27.07.2019 9:10 263

Борьба за кресло мэра Новосибирска будет вестись между 17 кандидатами – городской избирком завершил процедуру регистрации выдвиженцев на место главы крупнейшего муниципалитета страны.

Напомним, что о намерении принять участие в кампании заявили 20 человек. 17 из них отправились на выборы от политических партий, еще трое заявлялись в качестве самовыдвиженцев.

В итоге процедуру регистрации прошли 16 партийных кандидатов и один самовыдвиженец в лице координатора новосибирского штаба Алексея Навального, самовыдвиженца Сергея Бойко.

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Среди кандидатов значится действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, которого, наверное, можно отнести к фаворитам политической гонки.

Впрочем, среди его оппонентов на выборах есть действительно известные люди, которые имеют за собой определенную поддержку и ресурс. Среди таковых можно назвать, например, экс-заместителя губернатора Новосибирской области Виктора Козодоя, выдвинутого «Справедливой Россией», бывшего вице-мэра Данияра Сафиуллина от партии «Родина», депутата горсовета Евгения Лебедева (ЛДПР), известного предпринимателя Сергея Проничева («Партия Роста»).

Остальных кандидатов, пожалуй, можно отнести к «теневому эшелону» предстоящего политического соревнования. В их числе депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), член областного заксобрания Дарья Украинцева (Российская экологическая партия «Зеленые»), адвокат Александр Гультяев (Партия Возрождения России), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), замрук управления гражданской защиты Бердска Александр Трушакин (Партия Великое Отечество), старший администратор «Музея Новосибирска» Олег Викторович (Партия дела), индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости Дмитрий Холявченко («Яблоко»), индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), Сергей Лоскутов («Коммунисты России») и Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

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Таков список претендентов на кресло градоначальника. Конечно, нельзя исключать, что в гонку в случае обжалования решения горизбиркома об отказе в регистрации может включиться один из недопущенных к выборам кандидатов.

В их числе - Алексей Южанин («Партия социальных реформ») и два самовыдвиженца Анатолий Бабаев и Андрей Везнер.

Но все же представляется, что едва ли это серьезно отразится на предвыборных раскладах и балансе сил.

Выборы мэра Новосибирска, напомним, состоятся в Единый день голосования, 8 сентября. Второго тура на этих выборах не будет – такую возможность отменили еще в 2013 году, а в 2018-м местный горсовет не поддержал предложение о возвращении данной процедуры.