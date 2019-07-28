Около миллиона тонн грузов перевезут по алтайским рекам в 2019 году

Новости 26.07.2019 19:30 383

Отрасль речных грузоперевозок активно развивается в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба Минтранса, своевременное проведение дноуглубительных работ позволяет увеличить длительность перевозок по реке и повысить грузооборот.

Как отметил начальник Барнаульского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Обского БВПВ» Александр Чуприн, в 2014 году объем грузоперевозок составлял 440 тысяч тонн, а по итогам навигации 2018 года – уже более 920 тысяч тонн. В этом году в Алтайском крае водным транспортом планируется перевезти около млн тонн грузов.

«В планах – продолжать развивать внутренние водные пути, так мы сохраняем дорожное полотно и повышаем эффективность речной отрасли», - рассказал Чуприн.

Филиал выполняет весь комплекс путевых работ: дноочистительные, землечерпательные, а также содержание береговой плавучей обстановки и изыскательские мероприятия, это позволяет обеспечить необходимую глубину для движения груженых судов на реках Обь, Бия и Катунь, обслуживая 529 км водных путей.

В настоящее время на реках Обь и Катунь работают четыре земснаряда. К примеру, в Усть – Пристанском районе находится самое большое судно со спецоборудованием – рефулером, которое извлекает тысячу кубических метров грунта в час со дна реки. Производительность такой машины за навигационный период – порядка 600-700 тысяч.

На данный момент по краю выполнено около 70 % запланированных дноуглубительных работ. В целях продолжения начатой работы в настоящее время между действующей властью, речниками и грузоотправителями подписано аналогичное соглашение до 2021 года.