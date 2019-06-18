Следком возбудил уголовное дело против экс-чиновника из мэрии Барнаула

Новости 26.07.2019 17:15 541

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет об Алексее Каретникове.

По версии правоохранителей, с января по май 2019 года, используя свое служебное положение, подозреваемый обеспечил изготовление и лично подписал фиктивные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость оказанных одним из ООО городскому спорткомитету услуг по проведению спортивно-массовых мероприятий и использованной для этого продукции.

Очередной чиновник уволился из администрации Барнаула после подозрений в нарушении закона Новости 18.06.2019 11:05 На офсайте мэрии Алексей Каретников до сих пор значится председателем спорткомитета 1093

При этом бывший чиновник получил реальную возможность распорядиться данными средствами в размере 216 тысяч рублей по собственному усмотрению. После получения части суммы, он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Таким образом Каретников подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Добавим, санкция статьи предполагает лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного месяца.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.