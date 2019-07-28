Роспотребнадзор: клещи в Алтайском крае до сих пор опасны

Новости 26.07.2019 19:00 273

Период активности клещей в Алтайском крае продолжается, однако их активность заметно спала. За прошлую неделю жертвами членистоногих стало более 140 человек,передает пресс-служба Роспотребнадзора.

В целом, с начала сезона активности (с 25 марта) в крае «кровопийцев» сняли с себя 10384 человека, из них 3401 ребенок в возрасте до 14 лет. В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрированы 3396 пострадавших, в том числе 602 ребенка.

Специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 2,9% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 17,1% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.