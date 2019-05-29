2ГИС нанес на карту Барнаула контейнеры для стекла и пластика

Новости 26.07.2019 18:45 282

Жители Барнаула и других городов России получили возможность узнать расположение мусорных контейнеров для приема пластиковых бутылок и объектов для сдачи батареек. С адресами жители города могут ознакомиться с помощью сервиса 2ГИС. Об этом пишет сайт «Континент Сибирь».

Популярный сервис нанес на свою карту 50 тысяч мест с расположением объектов, где можно сдать отдельные виды отходов на переработку. К таким отходам относятся использованные батарейки, пластик, люминесцентные лампы и другое.

По данным 2ГИС, места, куда можно сдать на переработку мусор, можно найти на сайте и в мобильном приложении по запросам «мусорные контейнеры», «пункты приема батареек», «контейнер для пластика», «сдать аккумуляторы», «раздельный сбор мусора» и т. п. Контейнеры, боксы и пункты приема обозначены синими точками на карте.

На сегодняшний день на карте 2ГИС есть информация о 23 тысячах контейнеров для раздельного сбора мусора. В Барнауле, при вводе в поисковике приложения фразы «контейнер для пластика» появляется 336 мест.

В Москве таких контейнеров 441, в Екатеринбурге — 606, в Омске — 4, в Новосибирске — 722.

В компании уточнили, что данные о точках сбора отходов будут постоянно обновляться, также специалисты просят горожан, в случае обнаружения таких контейнеров или пунктов приема, которые отсутствуют на карте, сообщать об этом представителям 2ГИС.

Напомним, что ранее министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин рассказал, что в районе улицы Космонавтов скоро начнется строительство завода по переработке отходов.