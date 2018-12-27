Мэрия Белокурихи готова потратить 1,5 млн рублей на новый автомобиль

Новости 26.07.2019 17:05 412

Власти Белокурихи намерены приобрести новый автомобиль и готовы заплатить из местного бюджета за него 1,5 млн рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте Госзакупок.

Источник финансирования закупки – бюджет Белокурихи. Аукцион по определению поставщика машины будет проведен 1 августа.

В техническом задании отмечается, что интересующий мэрию города-курорта седан не должен иметь пробега и быть «не старше» 2018 года выпуска. Тип двигателя – бензиновый, коробка передач – автомат. Объем двигателя – не менее 1950 кубических сантиметров.

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Мощность двигателя приобретаемого авто должна быть не менее 140 и не более 200 лошадиных сил, объем бензобака – не менее 70 литров.

В салоне машины, согласно техзаданию, должен быть подогрев передних сидений, навигационная система, маршрутный компьютер, обязательна комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений.

Также заказчик желает видеть в автомобиле двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла, круиз-контроль, подушки безопасности, систему стабилизации и систему помощи при экстренном торможении.