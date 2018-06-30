Росстат подсчитал, как выполняются «майские указы» в Алтайском крае

Новости 26.07.2019 18:15 397

Росстат опубликовал данные о средней зарплате работников бюджетных учреждений Алтайского края за первую половину текущего года.

Во втором квартале 2019 года самая высокая зарплата среди краевых бюджетников оказалась у врачей, составив, в среднем, 51 945 рублей. Причем, в учреждениях, принадлежащим субъекту, она близка к средней – 51 362 рубля, а в федеральных учреждениях – существенно выше и составляет уже 58 135 рублей.

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Напомним, согласно «майским указам» президента РФ Владимира Путина, зарплаты научных сотрудников и врачей должны были к 2018 году составить 200 % от среднего значения по региону. Средняя зарплата в Алтайском крае на данный момент составляет около 26 тысяч рублей. Таким образом, задачу повышения зарплат врачам можно признать выполненной. А вот у научных сотрудников средняя зарплата достигает 47 231 рубля – это означает, что плановый показатель не достигнут.

Зарплаты иных категорий бюджетников должны были достичь среднего уровня по региону. Эта задача в крае также остается не выполненной. Так, педагоги общего образования зарабатывают 25 тысяч рублей (в сентябре ожидается индексация, которая позволит достичь плановых показателей), социальные работники – 24,3 тысячи, педагоги дошкольного образования – 23,3 тысячи. Работники учреждений культуры получают 23,2 тысячи рублей, что является самым низким показателем относительно прочих вышеуказанных профессий.

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Также статистическим ведомством опубликованы данные о безработице в Алтайском крае. Они показывают, что безработица, выросшая в первом квартале года более чем на четверть (28,1%), составив 21,8 тысячи человек, во втором квартале снизилась на 11,2%, до 19 тысяч человек.