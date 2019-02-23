«Дадите мне сотку?»: Виктор Мережко попросил у алтайского губернатора участок земли

Уже пошел целый ряд событий, свидетельствующий о том, что многие известные персоны планируют переезд на Алтай. Накануне президент Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко во время своего пребывания в регионе попросил у губернатора Виктора Томенко участок земли, передает «КП-Барнаул».
«Я так счастлив быть на Алтае – это жемчужина России. Спасибо, что я здесь. Я хочу обратиться к Виктору Петровичу Томенко. Я вам в прошлом году желал избавиться от приставки «врио». Хватит нам их уже. Будьте настоящим. Вам судьба вручила потрясающую возможность защитить великий Алтай от соседей и недругов. Это вообще лучшая территория нашей великой России. Не сдавайтесь! Не дай Бог вам наводнений и прочего. Пусть все будет хорошо. Дай Бог вам мужества, честности и здоровья. Давайте помнить, что Алтай – это действительно великая территория», - обратил внимание Мережко.
По его словам, в Алтайском крае «красиво и достойно». Не теряя времени, он попросил у губернатора Алтайского края участок земли, чтобы чаще бывать здесь. Его просьба осталась на рассмотрении главы региона.
Он посоветовал своим подписчикам тоже брать землю на Алтае
«Конечно, сейчас сложные времена. Не сдавайтесь, друзья мои. Давайте любить нашу Родину. Вот мы были у памятника Василию Макаровичу во время открытия Шукшинских дней. Там были тысячи человек. Кто их гнал? Да никто! Они сами пришли по зову своего алтайского сердца. У вас так красиво! Так достойно! Я мечтаю поехать в Сростки. Я до этого у губернатора уже спрашивал: «Дайте мне хоть сотку!». Он на закрытии сказал: «Сотку я налью». Но я же не в этом смысле. Виктор Петрович, я бы хотел здесь чаще бывать. Дадите мне сотку? Дадите Мережко? – вроде пошутил, а вроде серьезно сказал Виктор Мережко.
Напомним, ранее российский актер Павел Деревянко купил на Алтае участок земли и хочет построить там дом. Деревянко приобрел участок в районе Каракольских озер.