«Дадите мне сотку?»: Виктор Мережко попросил у алтайского губернатора участок земли

Новости 26.07.2019 17:40 321

Уже пошел целый ряд событий, свидетельствующий о том, что многие известные персоны планируют переезд на Алтай. Накануне президент Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко во время своего пребывания в регионе попросил у губернатора Виктора Томенко участок земли, передает «КП-Барнаул».

«Я так счастлив быть на Алтае – это жемчужина России. Спасибо, что я здесь. Я хочу обратиться к Виктору Петровичу Томенко. Я вам в прошлом году желал избавиться от приставки «врио». Хватит нам их уже. Будьте настоящим. Вам судьба вручила потрясающую возможность защитить великий Алтай от соседей и недругов. Это вообще лучшая территория нашей великой России. Не сдавайтесь! Не дай Бог вам наводнений и прочего. Пусть все будет хорошо. Дай Бог вам мужества, честности и здоровья. Давайте помнить, что Алтай – это действительно великая территория», - обратил внимание Мережко.

По его словам, в Алтайском крае «красиво и достойно». Не теряя времени, он попросил у губернатора Алтайского края участок земли, чтобы чаще бывать здесь. Его просьба осталась на рассмотрении главы региона.

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«Конечно, сейчас сложные времена. Не сдавайтесь, друзья мои. Давайте любить нашу Родину. Вот мы были у памятника Василию Макаровичу во время открытия Шукшинских дней. Там были тысячи человек. Кто их гнал? Да никто! Они сами пришли по зову своего алтайского сердца. У вас так красиво! Так достойно! Я мечтаю поехать в Сростки. Я до этого у губернатора уже спрашивал: «Дайте мне хоть сотку!». Он на закрытии сказал: «Сотку я налью». Но я же не в этом смысле. Виктор Петрович, я бы хотел здесь чаще бывать. Дадите мне сотку? Дадите Мережко? – вроде пошутил, а вроде серьезно сказал Виктор Мережко.

Напомним, ранее российский актер Павел Деревянко купил на Алтае участок земли и хочет построить там дом. Деревянко приобрел участок в районе Каракольских озер.