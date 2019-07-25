Барнаул останется во власти «черного неба» до 29 июля

Новости 26.07.2019 16:35 500

Столица Алтайского края будет жить в режиме «черного неба» еще трое суток – до 15:00 29 июля.

Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил в Барнауле штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности, при которых затруднено рассеивание вредных примесей в воздухе.

Напомним, что в небе над городом продолжает фиксироваться дымка от лесных пожаров, бушующих в других регионах Сибири.

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При этом, согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, в Барнауле не зафиксировано превышения загрязняющих веществ, таких как оксид углерода, диоксиды азота и серы, оксид азота.

Однако при этом, согласно информации Гидрометцентра, 26 июля по взвешенным веществам имеет место превышение загрязнения. В Железнодорожном, Октябрьском, Индустриальном и Ленинском районах – в 1,6 раза, в Центральном – в 2,2 раза.

Напомним, что в данный момент площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области преодолела показатель в 1 млн га. В интернете люди собирают подписи о необходимости введения в Сибирском федеральном округе режима ЧС.