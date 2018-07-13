Крупный cибирский вуз вернул госаккредитацию юристам и экономистам

Новости 26.07.2019 16:10 286

Новосибирский государственный технический университет вернул аккредитацию по юридическому и экономическому направлениям. Об этом пишет портал ngs.ru. Ранее юристов и экономистов лишили диплома гособразца. Это произошло в начале 2018 года.

АГМУ успешно прошел аккредитацию основных образовательных программ Новости 13.07.2018 15:50 Профессионально-общественная аккредитация основных образовательных программ АГМУ проводилась в июне независимыми экспертами Общероссийской о 803

Новость о возвращении аккредитации появилась на сайте Рособрнадзора в заключении аккредитационной экспертизы. Согласно документу, проверку проводили в июне — по направлениям «юриспруденция» (бакалавриат) и «экономическая безопасность» (специалитет). В итоге было установлено соответствие образовательным стандартам.

НГТУ лишили аккредитации по этим и еще семи направлениям в начале прошлого года. Тогда возможность получить диплом гособразца потеряли более двух тысяч студентов. В вузе тогда пояснили, что нарушения, найденные Рособрнадзором, связаны с документацией, а не реальными нарушениями.

«Мы подавали на повторную аккредитацию только эти две образовательные программы, — рассказал пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов. — Другие программы, не прошедшие аккредитацию год назад, не подавались на повторную аккредитацию, и пока не известно, будут ли подаваться в дальнейшем. По каждой образовательной программе руководство университета принимает отдельное решение: некоторые программы могут быть в будущем поданы на повторную аккредитацию, но для этого потребуется дополнительная подготовка».

Следует отметить, что произошедшее - довольно редкий случай для современной системы высшего образования, когда после отмены аккредитации ее удавалось вернуть. Так, в разные годы вузы Алтайского края лишали аккредитации по ряду специальностей. Без дипломов гособразца на тот момент оставались студенты АГМУ и АГАУ. Часть из них вынуждена была продолжить образование в других университетах.