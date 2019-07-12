Избирком Республики Алтай официально зарегистрировал в качестве кандидатов на пост главы региона коммуниста Виктора Ромашкина и выдвиженца ЛДПР Дмитрия Софронова.
Они стали первыми полноправными участниками политической кампании, в ходе которой будет определен будущий руководитель республики. И Ромашкин, и Софронов получили удостоверения кандидатов.
Кроме того, в республиканском избиркоме утвердили извещение, уведомляющее ранее выдвинутых кандидатов на должность главы региона Мергена Теркина (Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров), Михаила Соловьева (Народно-патриотическая партия России - Власть Народу) и Александра Транова (Гражданская инициатива) об отсутствии документов, необходимых для их регистрации.
Что станет лейтмотивом для 8 сентября в регионе – договоренности или бескомпромиссная борьба
Речь идет о подписях муниципальных депутатов, необходимых кандидатам в главы республики для прохождения так называемого «муниципального фильтра».
Таким образом, можно утверждать, что эти три кандидата не получат регистрацию на выборах.
При этом, избиркому еще предстоит вынести решение о регистрации или об отказе в таковой в отношении временно исполняющего обязанности главы региона Олега Хорохордина («Единая Россия»), Леонида Ефимова («Справедливая Россия») и Александра Чеконова (Российская экологическая партия «Зелёные»).
Выборы главы региона состоятся 8 сентября в Единый день голосования. Параллельно с выборами республиканского руководителя состоятся выборы регионального парламента.
Первый является выдвиженцем КПРФ. Второй – ЛДПР