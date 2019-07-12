Кандидаты-оппозиционеры зарегистрированы на выборах главы Республики Алтай

Новости 26.07.2019 15:45 291

Избирком Республики Алтай официально зарегистрировал в качестве кандидатов на пост главы региона коммуниста Виктора Ромашкина и выдвиженца ЛДПР Дмитрия Софронова.

Они стали первыми полноправными участниками политической кампании, в ходе которой будет определен будущий руководитель республики. И Ромашкин, и Софронов получили удостоверения кандидатов.

Кроме того, в республиканском избиркоме утвердили извещение, уведомляющее ранее выдвинутых кандидатов на должность главы региона Мергена Теркина (Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров), Михаила Соловьева (Народно-патриотическая партия России - Власть Народу) и Александра Транова (Гражданская инициатива) об отсутствии документов, необходимых для их регистрации.

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Речь идет о подписях муниципальных депутатов, необходимых кандидатам в главы республики для прохождения так называемого «муниципального фильтра».

Таким образом, можно утверждать, что эти три кандидата не получат регистрацию на выборах.

При этом, избиркому еще предстоит вынести решение о регистрации или об отказе в таковой в отношении временно исполняющего обязанности главы региона Олега Хорохордина («Единая Россия»), Леонида Ефимова («Справедливая Россия») и Александра Чеконова (Российская экологическая партия «Зелёные»).

Выборы главы региона состоятся 8 сентября в Единый день голосования. Параллельно с выборами республиканского руководителя состоятся выборы регионального парламента.