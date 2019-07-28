ВТБ развивает сотрудничество с группой компаний «РосАгроМаркет»

Новости 26.07.2019 15:15 236

Банк ВТБ предоставил финансирование по кредитному соглашению, заключенному с ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» в рамках строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Новосибирской области на сумму 4,95 млрд рублей.

Планируется, что выделенные ВТБ средства будут направлены на строительство оптово-распределительного центра сельскохозяйственной продукции, который находится в Новосибирской области.

Ввод первой очереди новосибирского ОРЦ площадью 103 тысяч кв. м намечен на первый квартал 2020 года. Объем инвестиций проекта оценивается в более чем 8 млрд рублей.

На данный момент «РосАгроМаркет» формирует пул арендаторов из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края. ОРЦ в Новосибирской области является частью масштабного проекта по организации сети оптово-распределительных центров в нескольких регионах России, который реализует «РосАгроМаркет».

Стратегической целью перед собой, компания ставит создание единого торгово-логистического пространства на территории ЕврАзЭс (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан).

Сеть «РосАгроМаркет» будет организована не только как агрологистическая площадка для хранения, доработки, транспортировки товара, предпродажной подготовки, но и как единое электронное пространство, которое бы позволило на базе единой системы Маркетплейс осуществлять продажи и закупки в режиме онлайн.

Ей пользуются более 50 тысяч крупных и средних B2B-покупателей в России и за рубежом.

«Уверен, оптово-распределительный центр станет востребованным инструментом для поставщиков в реализации продукции и расширении географии сбыта. Мы всесторонне заинтересованы в поддержке компаний и предприятий реального сектора экономики и рады оказать содействие в осуществлении проекта «РосАгроМаркета», — подчеркнул руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

«Задача нашего проекта – не только обеспечение высокого уровня складской и транспортной логистики для товарооборота внутри России, но и реализация экспортного потенциала отечественного АПК, что особенно актуально для реализации цели, поставленной Президентом нашей страны, по наращиванию вывоза сельхозпродукции до объемов стоимостью $45 млрд к 2024 году, — отметил управляющий партнер Proxima Capital Group Владимир Ермошин. — Поддержка такого партнера как банк ВТБ является для нас гарантом реализации наших планов».

Холдинг «РосАгроМаркет» создан для реализации проекта федеральной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) под одноимённым брендом. Цель создания сети ОРЦ «РосАгроМаркет» - формирование в России единой федеральной платформы для эффективной организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, надлежащего фитосанитарного и ветеринарного контроля, эффективного межрегионального перераспределения сельхозпродукции, а также таможенного обслуживания внешнеторговых потоков продовольствия. Основными инвесторами проекта являются Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и инвестиционная компания Proxima Capital Group.