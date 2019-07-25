Барнаульцы массово жалуются на самочувствие из-за смога

Новости 26.07.2019 14:40 446

Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №3 Вера Карпова сообщила, что за последние несколько дней в отделение поступило много жалоб от больных бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

Пациентам были даны рекомендации по сокращению пребывания на улице и, в случае ухудшения самочувствия, носить маски.

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Кроме того, остальным барнаульцам также необходимо внимательно относиться к своему здоровью.

Вера Карпова, заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 3:

«Смог – это дело кратковременное и непостоянное, а вообще эти выбросы, конечно, – риск онкологических заболеваний. Надо про это помнить и минимизировать контакт со смогом, который сейчас есть. Хотя он не промышленный, но считается, что все эти выбросы являются канцерогенами, поэтому надо минимизировать все остальные риски. Надо рационально питаться, употреблять фрукты и овощи, соблюдать режим труда и отдыха, не переутомляться. Тогда будет всё в порядке.

Помимо этого, врачи советуют делать влажную уборку чаще и пользоваться увлажнителями воздуха.

Напомним, что задымленность в Алтайском крае появилась в связи с пожарами в Красноярском крае, где сейчас горит более млн гектаров леса. Дым от пожаров распространился по нескольким регионам Сибири.