Адвокат Виктор Чумаков рассказал о социализации алтайских заключенных

Новости 26.07.2019 14:20 377

На текущей неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о поправках к Уголовно-исполнительному кодексу РФ. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно законопроекту, осужденный по желанию может перевестись в колонию, расположенную в том субъекте РФ, где проживают его близкие родственники. По мнению разрабатывавшего проект поправок Минюста, данная мера позволит повысить социализацию заключенных.

«Политсибру» попросил барнаульского адвоката Виктора Чумакова прокомментировать нововведение.

«Зачастую наша пенитенциарная система, к сожалению, просто наказывает, а не исправляет человека. Среди освободившихся заключенных нередко наблюдаются рецидивы правонарушений, они возникают именно вследствие изоляции их от общества. Если дать заключенному возможность сохранить более тесные связи со своей семьей, то ему легче будет оторваться от криминальной среды и заново встроиться в общество после освобождения», – пояснил Чумаков.

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Впрочем, как удалось выяснить «Политсибру», в Алтайском крае и без поправок к законодательству сложилась практика заключать осужденных в местные колонии. Кроме, разве что, несовершеннолетних, специализированные места содержания для которых в регионе отсутствуют.

Подобное положение выгодно всем сторонам не только с социальной, но и с экономической точки зрения – пенитенциарным учреждениям меньше приходится тратиться на этапирование заключенных, родственникам также легче добираться на свидания, поскольку транспортные расходы относительно невелики.