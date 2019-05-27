Впиши себя в историю: бийскому бизнесу предлагают профинансировать юбилей города

Новости 26.07.2019 13:05 299

Предпринимателям Бийска предлагают вписать свое имя в историю старейшего города Алтая и принять участие в финансировании праздника по случаю 310-летия наукограда.

Как говорится в сообщении городского управления стратегического развития и экономики, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», сейчас власти готовятся к юбилею Бийска.

«Да, дата не такая “круглая”, как 10 лет назад. Но это хороший повод и для бийчан, и для предпринимателей поучаствовать в полезном деле. Совсем немного времени осталось до основных мероприятий, которые состоятся 7-8 сентября. Совсем немного времени, чтобы принять решение и выбрать, какую помощь каждый ответственный бизнесмен может оказать своему городу и своему делу», - отмечают в городском управлении, подчеркивая, что бийчане с нетерпением ждут праздника.

Бизнесу предлагают варианты, как можно принять участие в подготовке юбилея города.

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Например, организации наукограда имеют возможность выбрать спонсорский пакет согласно своим возможностям. Имеется следующая градация:

Генеральный партнер – участие в бюджете праздника в размере 2 млн рублей;

Официальный партнер – 1 млн рублей;

Специальный партнер – 500 тысяч рублей;

Партнеры – участие в бюджете праздника в размере 100, 50 и 30 тысяч рублей.

Очевидно, для повышения мотивации городских предпринимателей, в обращении управления стратегического развития и экономики добавляют: «Денег много не бывает, однако количество пакетов ограничено и определено в специальном предложении для спонсоров».

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Также в указанном подразделении городской администрации добавляют: «Сегодня бийчане хорошо знают, какие компании и предприятия работают не только на прибыль, но и во благо горожан. И только у такого бизнеса есть будущее на своей земле».

Напомним, что 7 сентября День города состоится и в Барнауле. Краевая столица отпразднует свое 289-летие.