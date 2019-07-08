Алтайские коммунисты не планируют митинговать «За честные выборы»

Новости 26.07.2019 13:25 462

Алтайское краевое отделение КПРФ не планирует в ближайшее время присоединяться к всероссийской акции протеста «За честные выборы», которая намечена на 17 августа. Об этом «Политсибру» рассказала первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ и депутат АКЗС Мария Прусакова.

Ранее на сайте КПРФ появился анонс всероссийской акции «За честные и чистые выборы». По словам Прусаковой, в Алтайском крае проводить митинги сейчас нецелесообразно по ряду причин.

«У нас не будет каких-то глобальных выборов, как в других регионах. Кроме того, наши кандидаты сейчас активно регистрируются на довыборы в АКЗС, БГД и на другие места в органах исполнительной власти, и никакого сопротивления они не встретили. Таким образом, повода для каких-либо протестных акций у нас нет. Как только наши кандидаты будут зарегистрированы, начнется активный этап агитационной кампании», - пояснила депутат.

Мария Прусакова обратила внимание, что митинги в крае коммунисты проводят только по конкретной проблематике. Например, недавний митинг КПРФ в Топчихе против мусорной реформы.

Напомним, на довыборы в АКЗС по второму одномандатному округу от коммунистов выдвинут Флюр Хакимов, а в довыборах в Барнаульскую городскую Думу намерен участвовать Антон Арцибашев. В Бийскую думу выдвинули члена бюро Бийского горкома КПРФ Александра Попова и председателя Бийского отделения Алтайской региональной общественной организации «Алтай – Чернобыль» Ивана Белкина.

На сайте краевых коммунистов опубликованы лозунги президиума ЦК КПРФ к общероссийской акции, запланированной на 17 августа. Там можно встретить такие призывы как «За честные и справедливые выборы!», «Нет олигархии, власть – народу!», «Левый поворот – возрождение России!», «Программа КПРФ – прорыв в будущее!», «Коррупционеров – на нары!», «Пусть за кризис платят богатые!», «Национальным богатствам – национализацию!», «Бесплатное образование и медицину – для всех!» и другие.

Напомним, что довыборы в АКЗС, Барнаульскую и Бийскую гордумы состоятся в Единый день голосования, 8 сентября.