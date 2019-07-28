Алтай-Кокс благоустраивает территорию

Новости 26.07.2019 13:50 209

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги традиционного конкурса по благоустройству. Жюри оценивало состояние цехов, «визитные карточки» с корпоративной символикой, озеленение и праздничное оформление.

По итогам конкурса первые места в своих подгруппах заняли цех улавливания, ремонтный цех и железнодорожный цех.

Сотрудники цеха улавливания, помимо озеленения и разбивки клумб, установили беседку-веранду с фонтаном в центре, разместили баннеры с историческими датами, коллективными фотографиями работников.

Заводские железнодорожники украсили территорию новыми клумбами и мини-копиями тепловозов модели 9-П, а также соорудили спортивный городок.

Работники ремонтного цеха отреставрировали фасады зданий, создали арт-объекты с вазонами для цветов.

Специальный приз завоевал коллектив участка по горячему ремонту. Уют здесь создает большая клумба, обрамленная огнеупорным кирпичом и украшенная символикой подразделения.

Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.